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Крымская газета

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На полуострове живодёры жестоко расправились с бездомной собакой

На полуострове живодёры жестоко расправились с бездомной собакой

Полиция Севастополя проводит проверку по факту расправы над бездомной собакой в селе Терновка. Труп животного обнаружила волонтёр, которая приехала покормить пса, она же и сообщила о преступлении в полицию,пишет «КП-Крым» со ссылкой на пресс-службу МВД по Севастополю.

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