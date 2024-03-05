На полуострове живодёры жестоко расправились с бездомной собакой

Полиция Севастополя проводит проверку по факту расправы над бездомной собакой в селе Терновка. Труп животного обнаружила волонтёр, которая приехала покормить пса, она же и сообщила о преступлении в полицию,пишет «КП-Крым» со ссылкой на пресс-службу МВД по Севастополю.