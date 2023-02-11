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Кубок шести наций. 2-й тур. Ирландия сыграет с Францией, Шотландия встретится с Уэльсом, Англия – с Италией

11 и 12 февраля пройдут матчи второго тура Кубка шести наций по регби.  Кубок шести наций Второй тур  11 февраля Дублин, Ирландия Ирландия – Франция – 17.

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