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  • Leonid Butorin
    Великий Русский ЯзыкКрым может атаков...
  • Evgenija Palette
    Да. Здесь лучше было бы (при такой конструкции) употребить  ПАССИВ...Крым может атаков...
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    Кишка тонка,  тут же и потонет.Крым может атаков...

Когда украинцы прозреют, Волынская резня и колиивщина покажутся бледной тенью для поляков, англичан и американцев - реальных виновников

Когда украинцы прозреют, Волынская резня и колиивщина покажутся бледной тенью для поляков, англичан и американцев - реальных виновников

Юрий Кот   Если сценарий наших врагов будет далее разыгрываться по предначертанному, то украинец останется обманутым, озлобленным, ограбленным и обреченным на умножение на ноль.

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Комментарии
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Stas Guzowskij
В году,этак 75,приезжала тётушка из Винницы приезжала И обмолвилась,что ее зять записал украинкой,мол так надо.
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2 час.
ВА
Владимир Амосов
А мне нисколько не жаль хохлов. Все они предатели. В 1941 году в Кировограде местные выдали всех советский людей, кто не успел эвакуироваться, гестапо. Все были уничтожены, женщины, старики, дети, советские работники. С ракетниц каждую ночь наводили германскую авиацию на аэродром и другие военные объекты. Нам с мамой и старшим братом чудом, в последний момент, удалось спастись. Обо всем мы узнали только после войны.
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1 час.
K50952
угу, полностью согласен
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53 мин.

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