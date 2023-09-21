Когда украинцы прозреют, Волынская резня и колиивщина покажутся бледной тенью для поляков, англичан и американцев - реальных виновников

ВА

Владимир Амосов

А мне нисколько не жаль хохлов. Все они предатели. В 1941 году в Кировограде местные выдали всех советский людей, кто не успел эвакуироваться, гестапо. Все были уничтожены, женщины, старики, дети, советские работники. С ракетниц каждую ночь наводили германскую авиацию на аэродром и другие военные объекты. Нам с мамой и старшим братом чудом, в последний момент, удалось спастись. Обо всем мы узнали только после войны.