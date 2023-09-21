Когда украинцы прозреют, Волынская резня и колиивщина покажутся бледной тенью для поляков, англичан и американцев - реальных виновников
Юрий Кот
Если сценарий наших врагов будет далее разыгрываться по предначертанному, то украинец останется обманутым, озлобленным, ограбленным и обреченным на умножение на ноль.
Комментарии
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В году,этак 75,приезжала тётушка из Винницы приезжала И обмолвилась,что ее зять записал украинкой,мол так надо.
А мне нисколько не жаль хохлов. Все они предатели. В 1941 году в Кировограде местные выдали всех советский людей, кто не успел эвакуироваться, гестапо. Все были уничтожены, женщины, старики, дети, советские работники. С ракетниц каждую ночь наводили германскую авиацию на аэродром и другие военные объекты. Нам с мамой и старшим братом чудом, в последний момент, удалось спастись. Обо всем мы узнали только после войны.
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