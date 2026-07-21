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Любовь Аксёнова призналась, что не навещала своего отца, пока тот отбывал срок в колонии

Любовь Аксёнова призналась, что не навещала своего отца, пока тот отбывал срок в колонии

36-летняя актриса Любовь Аксёнова рассказала, что её отец отбыл четырёхлетний срок в колонии. В это время актриса общалась с родителем через письма.

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