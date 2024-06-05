Не склонных к беременности просят не ущемлять в правах

Временная нетрудоспособность молодых мам обеспечивается максимальными выплатами справедливее, чем вынужденное отсутствие на работе по болезни или другим уважительным причинам, не связанным с беременностью, родами и уходом за ребенком.
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