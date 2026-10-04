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Царьград

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Кличко сообщил о повреждении дороги на Северном мосту в Киеве

Кличко сообщил о повреждении дороги на Северном мосту в Киеве

В Киеве поврежден Северный мост после удара, сообщило Минобороны России. Виталий Кличко рассказал, что движение с левого берега ограничено.

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