Как выбрать идеальный унитаз: личный опыт и неочевидные нюансы

Ремонт ванной комнаты — это квест, где каждая деталь имеет значение. Долгое время я относилась к выбору унитаза как к чему-то второстепенному: ну чаша, ну бачок, что там сложного? Однако когда дело дошло до покупки, я поняла, насколько глубоко можно погрузиться в этот вопрос.