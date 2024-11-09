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Сборы российских кинофильмов за рубежом выросли

Сборы российских кинофильмов за рубежом выросли

Сборы экспорта российского кино за девять месяцев текущего года выросли с 11,8 млн долларов до 15,3 млн долларов год к году.

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