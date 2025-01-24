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Обломки сбитого БПЛА в Рязанской области: последствия устраняются без жертв

Обломки сбитого БПЛА в Рязанской области: последствия устраняются без жертв

В Рязанской области устраняют последствия падения обломков сбитого БПЛА на одно из предприятий. Инцидент прошёл без жертв, как сообщается оперштабом.

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