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Пятый канал

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В Москве завершился хакатон по разработке для школьников

В Москве завершился хакатон по разработке для школьников

В прошедшем мероприятии для юных айтишников в Москве приняли участие 180 школьников со всей страны. В рамках соревнований ученики с восьмого по одиннадцатый класс разрабатывали прототипы различных ИТ-продуктов.

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