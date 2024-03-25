Посол США Романовски назвала военную миссию в Ираке актуальной после теракта в «Крокусе»

ИГИЛ* вплоть до настоящего времени продолжает источать угрозу для Ирака. В связи с этим важно помнить, что деятельность Соединенных Штатов Америки и коалиции, во главе которой они стоят, направленная на разгром группировки, не была доведена до конца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии