Ignio.com Лев. Еженедельный эротический гороскоп за 9 - 15 сентября

Пора остановиться и подумать головой, а не тем самым местом, которым думали в последнее время. В конце концов, на постели мир не заканчивается – по идее, он там должен как раз-таки начинаться… В общем, одевайтесь уже и решительно говорите вашему напарнику по эротическим игрищам: «Мне пора, ибо меня ждут великие дела!» И это истинная правда – за время вашего секс-марафона у вас накопилась такая великая куча дел, что мама дорогая… .