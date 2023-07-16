Зачем Россия продолжает торговать с Украиной

За 16 с лишним месяцев боестолкновений тезис о том, что Россия не воюет с Украиной, но проводит на её территории специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации стал уже привычным общим местом, однако неизбежно вызывает вопросы о том, что это значит: мы всё-таки воюем или нет? Этот конфликт несомненно стал самым кровопролитным и разрушительным в Европе со времен Второй мировой войны, число погибших исчисляется десятками тысяч человек, счет раненых идет на сотни тысяч, беженцев — на миллионы, военные затраты составляют уже десятки миллиардов, а понесенный ущерб — сотни миллиардов долларов.