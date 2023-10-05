Департамент градостроительной политики города Москвы ведет работу по актуализации сводов правил

Департаментом принял участие в актуализации двух важных для мегаполиса проектов сводов правил строительства, подготовленных в соответствии с Планом разработки и актуализации сводов правил на 2023 год, утвержденным приказом Минстроя России.
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