Информационный ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • РОМАН Молчанов
    Молодцы *Собственник восст...
  • Аркадий Шацкий
    Давно пора, а то бывает ищешь пункт а его владелец земли снёс и ещё хвалится что поле очистил. Создание нового миллио...Росреестр заверши...
  • ruslava Митькина
    Ты себя сначала накажи за свои подлости, краказябра!Фотовыставка «Пут...

Департамент градостроительной политики города Москвы ведет работу по актуализации сводов правил

Департамент градостроительной политики города Москвы ведет работу по актуализации сводов правил

Департаментом принял участие в актуализации двух важных для мегаполиса проектов сводов правил строительства, подготовленных в соответствии с Планом разработки и актуализации сводов правил на 2023 год, утвержденным приказом Минстроя России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх