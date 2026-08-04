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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Корда снялся с US Open

50-я ракетка мира  Себастьян Корда  снялся с турнира в Цинциннати и US Open .  На домашнем «Мастерсе» его заменит  Валентин Руайе , а на US Open –  Александр Вукич .

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