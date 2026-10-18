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Заводской пилот « Ламборгини » и гонщик команды JLOC Даниил Квят и его напарник Такаси Когурэ финишировали на 12-й позиции на этапе « Супер ГТ » в префектуре Оита.