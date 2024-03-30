Вошли во вкус. Россия продолжает лишать свиту Пашиняна и армянских чиновников доходов в России

Блог ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ В прошлом месяце Россия принялась за чиновников из Армении, а именно - запретила въезд и начала лишать доходов в России.
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