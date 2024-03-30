Медвежий угол
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Медвежий угол

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Вошли во вкус. Россия продолжает лишать свиту Пашиняна и армянских чиновников доходов в России

Вошли во вкус. Россия продолжает лишать свиту Пашиняна и армянских чиновников доходов в России

Блог  ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ В прошлом месяце Россия принялась за чиновников из Армении, а именно - запретила въезд и начала лишать доходов в России.

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Комментарии
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sorsw
Непросто, непросто решить проблему преступников и аферистов...🤭
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6 час.
Игорь Васиков
Давно пора чипушиняна под микроскоп...
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5 час.
Михаил Булавин
А особенно с  завитушками. МЛЯ очень странный вопрос.
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2 час.

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