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Orthodox выпустил коктейли по мотивам полотен Маковских

Orthodox выпустил коктейли по мотивам полотен Маковских

Вдохновившись творчеством братьев Маковских, русский бар Orthodox создал новый коктейльный сет по мотивам полотен знаменитых художников, которые представлены на масштабной ретроспективной выставке «Константин и Владимир Маковские.

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