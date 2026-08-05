Orthodox выпустил коктейли по мотивам полотен Маковских

Вдохновившись творчеством братьев Маковских, русский бар Orthodox создал новый коктейльный сет по мотивам полотен знаменитых художников, которые представлены на масштабной ретроспективной выставке «Константин и Владимир Маковские.
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