На видео момент стрельбы на Обводном канале, 219. Вечером 1 февраля прохожий достал аэрозольный пистолет «Пионер» и выстрелил в лицо 42-летнему узбеку.
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На видео момент стрельбы на Обводном канале, 219. Вечером 1 февраля прохожий достал аэрозольный пистолет «Пионер» и выстрелил в лицо 42-летнему узбеку.