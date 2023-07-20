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Захарова заявила, что США требуют от Зеленского продолжения контрнаступления любой ценой

Захарова заявила, что США требуют от Зеленского продолжения контрнаступления любой ценой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вашингтон не устраивает ситуация с контрнаступлением ВСУ, вследствие чего от Владимира Зеленского требуют продолжать операцию любой ценой.

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