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Царьград

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Две группы иностранных наемников уничтожили ВС России под Купянском

Две группы иностранных наемников уничтожили ВС России под Купянском

Минобороны сообщает о двух уничтоженных группах иностранных наемников.В Харьковской области русские военные уничтожили две группы иностранных наемников – об этом сообщает пресс-центр Западной группировки войск.

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