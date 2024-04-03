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Владимир Соловьев в эфире разразился отборным матом и перешел все границы дозволенного. Сколько еще терпеть этого персонажа?

Владимир Соловьев в эфире разразился отборным матом и перешел все границы дозволенного. Сколько еще терпеть этого персонажа?

Фото: tvcenter.ruСегодня 165 прочитали Когда смотришь российские федеральные телеканалы, возникает ощущение в сюрреализме происходящего.

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Комментарии
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Лев Добрый
Просто слов нет, перестань позорить Россию, лучше иди защищать свой народ!🤠👍👈😱
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