МИД Палестины назвал геноцидом удары Израиля по сектору Газа

Представители МИД Палестины осудили действия Израиля на фоне войны с палестинским движением ХАМАС. В соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры РФ) они назвали удары Иерусалима по сектору Газа геноцидом.