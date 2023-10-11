МИД Палестины назвал геноцидом удары Израиля по сектору Газа

Представители МИД Палестины осудили действия Израиля на фоне войны с палестинским движением ХАМАС. В соцсети X (бывшая Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры РФ) они назвали удары Иерусалима по сектору Газа геноцидом.
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