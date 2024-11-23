Появилась информация о снятии с должности командующего группировкой войск «Юг» генерал-полковника Геннадия Анашкина.
Командующий группировкой войск «Юг» генерал-полковник Анашкин снят с должности
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
А если посмотреть глубже : для высшего командования более важным является южно-Донецкое направление , Кураховка , Покровск...Значит , туда дают больше авиации с ФАБами , больше артиллерии, больше бойцов...А что делать генералам на второстепенных направлениях ? Если туда не дают тяжелой техники и живой силы ? Вот и приходится атаковать тем , что есть ... То есть *мясом* бойцов...Конечно , проще быть хорошим генералом , если у тебя огромные СИЛЫ ...
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