БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 688 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Savchenko Evgeni
    У эйфелевой башни останавливается российский танк. Вылазят два танкиста. Один говорит грустно другому: - А информацио...ЗАПАД ВПАДАЕТ В С...
  • Игорь Василевский
    А с буржуйками получится засада... Где же на все буржуйки дров то напастись? Придется опять на вонючий бурый уголек.....Немцев, которые з...
  • Ингерман Ланская
    ....а когда перестал кормить, то этот "полмира" проклял совдепию..... Страна ( Нормальная Страна) должна кормить Свой...ПАРТИЯ ПО УНИЧТОЖ...

НА "МАЙБАХЕ" С ВЗРЫВЧАТКОЙ: ЗАКОН О ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ИМПОРТЕ. ЧИНОВНИКИ СЕБЯ НЕ ЗАБЫЛИ

НА "МАЙБАХЕ" С ВЗРЫВЧАТКОЙ: ЗАКОН О ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ИМПОРТЕ. ЧИНОВНИКИ СЕБЯ НЕ ЗАБЫЛИ

ФОТО: AUN PHOTOGRAPHER/ SHUTTERSTOCK.COM МИХАИЛ МЕЛЬНИКОВ Минюст России зарегистрировал и тем самым утвердил Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации "Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия" — в просторечии "список параллельного импорта".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх