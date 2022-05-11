НА "МАЙБАХЕ" С ВЗРЫВЧАТКОЙ: ЗАКОН О ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ИМПОРТЕ. ЧИНОВНИКИ СЕБЯ НЕ ЗАБЫЛИ

ФОТО: AUN PHOTOGRAPHER/ SHUTTERSTOCK.COM МИХАИЛ МЕЛЬНИКОВ Минюст России зарегистрировал и тем самым утвердил Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации "Об утверждении перечня товаров (групп товаров), в отношении которых не применяются положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 Гражданского кодекса Российской Федерации при условии введения указанных товаров (групп товаров) в оборот за пределами территории Российской Федерации правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия" — в просторечии "список параллельного импорта".