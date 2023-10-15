Мэрия Кургана заплатит несколько миллионов рублей за публикации о себе

Администрация Кургана заплатит около трех миллионов рублей за публикацию и распространение официальной информации и правовых актов главы города и мэрии, решений Курганской городской думы и других материалов.
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