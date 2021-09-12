Украина попала в зависимость от российского электричества

1 октября истекает срок действия запрета на импорт в Украину электроэнергии из России и Белоруссии. Он был введен 26 мая Национальной комиссией регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, потому что, как констатировал министр энергетики Украины Герман Галущенко, импорт энергии из стран, не являющихся членами Европейского энергетического сообщества, идет вразрез со стратегической целью интеграции Объединенной энергетической системы Украины в ENTSO-E – Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии.