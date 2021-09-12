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Украина попала в зависимость от российского электричества

Украина попала в зависимость от российского электричества

1 октября истекает срок действия запрета на импорт в Украину электроэнергии из России и Белоруссии. Он был введен 26 мая Национальной комиссией регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, потому что, как констатировал министр энергетики Украины Герман Галущенко, импорт энергии из стран, не являющихся членами Европейского энергетического сообщества, идет вразрез со стратегической целью интеграции Объединенной энергетической системы Украины в ENTSO-E – Европейскую сеть системных операторов передачи электроэнергии.

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Кто Где
В чем недостаток ВЭС и Солнечных ЭС? Они работают не тогда, когда надо энергосистеме, а когда получится. То есть, нужно их энергию аккумулировать. Предлагаю использовать эти бестолковые источники энергии для синтеза водорода и кислорода из морской воды. Авто на водороде это самая тема из тем. ИМХО.
Россиянин
Баллон с водородом на телеге возить?)
Владимир Горбов
Украина во всём зависит от России. Не будет России, не будет и Украины.
Дмитрий
Слово за Россией. Запретить экспорт электроэнергии на Укурину с первого октября навсегда!

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