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В Нью-Йорке на мине подорвались солдаты ВСУ

В Нью-Йорке на мине подорвались солдаты ВСУ

Звучит как плохой анекдот.В Нью-Йорке на мине подорвались два бойца ВСУБойцы 8-го батальона ВСУ подорвались на взрывном устройстве возле переименованного в Нью-Йорк посёлка Новгородское, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на НМ ДНР.

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