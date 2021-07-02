В Нью-Йорке на мине подорвались солдаты ВСУ

Звучит как плохой анекдот.В Нью-Йорке на мине подорвались два бойца ВСУБойцы 8-го батальона ВСУ подорвались на взрывном устройстве возле переименованного в Нью-Йорк посёлка Новгородское, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на НМ ДНР.