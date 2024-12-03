Сын Байдена задолжал 300 тысяч долларов за аренду жилья

Сын президента США Джо Байдена Хантер не заплатил 300 тысяч долларов за аренду жилья. Об этом на своей странице в социальной сети Х заявил управляющий фонда Sequoia Шон Магуйар, которому Хантер задолжал деньги.
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