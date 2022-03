OATS FUTURES (ZOK2022) , H4 Bearish Dip OATS FUTURES (MAY 2022) CBOT:ZOK2022 desmondlzw Type: Bearish Dip Resistance: 666'4 Pivot: 646'5 Support: 616'7 Preferred case: Price near pivot level of 646'5 in line with 38.