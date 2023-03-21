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Абдель Вахаб: поездка главы КНР в Россию показала неэффективность угроз Запада

Абдель Вахаб: поездка главы КНР в Россию показала неэффективность угроз Запада

Поездка председателя Китая Си Цзиньпина в Москву показала неэффективность предостережения западных стран в сторону Пекина о недопустимости военного партнерства между Россией и КНР.

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