Бобруйск и Самарканд укрепляют партнерство: на Форуме регионов государств - участников СНГ подписано соглашение о сотрудничес...

Бобруйск и Самарканд укрепляют партнерство: на Форуме регионов государств - участников СНГ подписано соглашение о сотрудничествеПредседатель комитета экономики Могилевского облисполкома Александр Воропаев и председатель Бобруйского горисполкома Игорь Кисель принимают участие в I Форуме регионов государств - участников СНГ, который проходит в Ташкен .