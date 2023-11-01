СахМП вошло в Федеральный Реестр "Всероссийская Книга Почёта"

"Сахалинское морское пароходство" вошло в Федеральный Реестр "Всероссийская Книга Почёта" — 2023. В "Книгу Почёта" включаются организации различных форм собственности и сфер деятельности, которые способствуют социально-экономическому развитию своего района, города, региона и повышению эффективности отрасли.
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