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Гришин о «Спартаке» и 1:1 с «Оренбургом»: «Не хватило Барко. Не было связующего звена между линиями некому было доставлять мяч нападающим»

Александр Гришин рассказал, почему «Спартак» не смог обыграть «Оренбург» (1:1) в матче 6-го тура РПЛ.

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