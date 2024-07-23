Венгрия понесет наказание от ЕС за попытку миротворческой миссии

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предупредил, что ВЕНГРИЯ столкнется с наказанием со стороны Европейского союза за попытку осуществить «миротворческую миссию» в Москве и Пекине в начале этого месяца.
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