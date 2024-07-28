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Кардио дома без тренажеров и прыжков: упражнения для сжигания жира от мастера спорта

Кардио дома без тренажеров и прыжков: упражнения для сжигания жира от мастера спорта

Один из эффективных способов сохранять здоровье, снижать вес и укреплять сердце — кардиотренировки. Когда они наиболее продуктивны и как организовать занятия в домашних условиях? фото: iStockphotoДля того, чтобы тренировать сердце, нужно, чтобы оно работало более интенсивно.

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