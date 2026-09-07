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Нижегородская правда

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Более 300 детей стали участниками акции «Безопасная дорога» в Городецком округе

Более 300 детей стали участниками акции «Безопасная дорога» в Городецком округе

В детском санаторно-оздоровительном образовательном центре «Салют» Городецкого округа состоялась профилактическая акция «Безопасная дорога», организованная министерством транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

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