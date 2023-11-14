Вопросы сохранения фольклора народов Севера обсудят в Москве

В Москве в рамках грантовой поддержки творческих проектов в сфере народного искусства Минкультуры России пройдет творческий проект «Традиции и современные тенденции танцевально-песенной культуры народов Севера, Сибири и Дальнего Востока».
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