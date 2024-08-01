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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гуле и «Монреаль» продлили контракт на 6 лет. Кэпхит – 5,5 млн долларов

Соглашение рассчитано на период с сезона-2025/26 по сезон-2030/31. Средняя зарплата 22-летнего защитника составит 5,55 млн в год.

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