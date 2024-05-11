Михаила Мишустина переназначили премьер-министром России. На будущей неделе пройдет обсуждение кандидатур на посты вице-премьеров и министров, сообщили в Госдуме.
Путин собирает команду под решение сложных задач
Комментарии
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Святогор Князев
Министр образования Кравцов просто уничтожил наше образование!!!! И вы говорите об успехах? Если в этом была цель, то да, они добились их!
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14 час.
Акимова Татьяна
Чтото про Хуснулина ничего не слышно.Промигрантское лобби.
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2 час.
Вячеслав Денисов
Те же яйца, только в профиль!..
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42 мин.
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