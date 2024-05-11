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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Вячеслав Денисов
    Те же яйца, только в профиль!..Путин собирает ко...
  • Акимова Татьяна
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Путин собирает команду под решение сложных задач

Путин собирает команду под решение сложных задач

Михаила Мишустина переназначили премьер-министром России. На будущей неделе пройдет обсуждение кандидатур на посты вице-премьеров и министров, сообщили в Госдуме.

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Комментарии
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Святогор Князев
Министр образования Кравцов просто уничтожил наше образование!!!! И вы говорите об успехах? Если в этом была цель, то да, они  добились их!
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14 час.
Акимова Татьяна
Чтото про Хуснулина ничего не слышно.Промигрантское лобби.
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2 час.
Вячеслав Денисов
Те же яйца, только в профиль!..
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42 мин.

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