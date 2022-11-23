Тайная доктрина

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Ведьмы, колдуны и колдуньи на Руси

Ведьмы, колдуны и колдуньи на Руси

Александр Асанов   Ведьмы, колдуны и колдуньи на Руси Написать статью о людях, общающихся с нечистой силой, меня сподвиг спор с приятелем о шабашах, нечистой силе, Воланде, ну как вы все догадались, разговор изначально шёл о «Мастере и Маргарите».

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