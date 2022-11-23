Александр Асанов Ведьмы, колдуны и колдуньи на Руси Написать статью о людях, общающихся с нечистой силой, меня сподвиг спор с приятелем о шабашах, нечистой силе, Воланде, ну как вы все догадались, разговор изначально шёл о «Мастере и Маргарите».