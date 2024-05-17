Даты выхода GTA VI были изменены до осени 2025 года

Компания Rockstar Games, известная своими популярными играми, такими как Red Dead Redemption и Grand Theft Auto, объявила о том, что работает над новой частью своей знаменитой франшизы - Grand Theft Auto VI.
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