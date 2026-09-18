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Снукерист.ру

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Нил Робертсон сделал сенчури-брейк в 105 очков в матче против Урсенбахера

Нил Робертсон сделал сенчури-брейк в 105 очков в матче против Урсенбахера

Смотрите видеообзор первого фрейма матча Нил Робертсон против Александра Урсенбахера в квалификации International Championship 2026 Нил Робертсон (фото: WST)Все Новости турнира Квалификация - результаты, статистика Результаты, турнирная таблица Все видео турнира Трансляции, расписание - первый раунд квалификации Смотрите видеообзор первого фрейма матча Кайрен Уилсон vs Леоне Кроули в первом отборочном раунде International Championship 2026.

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