Глава Минобороны Южной Кореи: разработка ядерного оружия разрушит наши связи с США

Министр обороны Южной Кореи Син Вонсик заявил, что попытки создать собственное ядерное оружие могут не только нанести удар по стратегическому альянсу с США, но и вызвать серьезные потрясения на финансовых рынках.
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