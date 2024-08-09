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Глава Минобороны Южной Кореи: разработка ядерного оружия разрушит наши связи с США

Глава Минобороны Южной Кореи: разработка ядерного оружия разрушит наши связи с США

Министр обороны Южной Кореи Син Вонсик заявил, что попытки создать собственное ядерное оружие могут не только нанести удар по стратегическому альянсу с США, но и вызвать серьезные потрясения на финансовых рынках.

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