Сергей Семак: «Не только деньги играют в футбол. У нас пятерка ведущих клубов могла позволить себе траты, сопоставимые с теми, за которые «Зенит» купил Клаудиньо»

Сергей Семак высказался о роли легионеров в «Зените». – Как вы относитесь к разговорам о том, что без бразильцев у «Зенита» не было такого явного лидерства? – А если убрать ведущих иностранных игроков из «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Спартака» или ЦСКА? Если честно, не понимаю контекст этих разговоров.