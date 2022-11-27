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Сергей Семак: «Не только деньги играют в футбол. У нас пятерка ведущих клубов могла позволить себе траты, сопоставимые с теми, за которые «Зенит» купил Клаудиньо»

Сергей Семак высказался о роли легионеров в «Зените».  – Как вы относитесь к разговорам о том, что без бразильцев у «Зенита» не было такого явного лидерства? – А если убрать ведущих иностранных игроков из «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Спартака» или ЦСКА? Если честно, не понимаю контекст этих разговоров.

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