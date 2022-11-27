Сергей Семак: «Не только деньги играют в футбол. У нас пятерка ведущих клубов могла позволить себе траты, сопоставимые с теми, за которые «Зенит» купил Клаудиньо»

Сергей Семак высказался о роли легионеров в «Зените». – Как вы относитесь к разговорам о том, что без бразильцев у «Зенита» не было такого явного лидерства? – А если убрать ведущих иностранных игроков из «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Спартака» или ЦСКА? Если честно, не понимаю контекст этих разговоров.
Популярные статьи
- Министр внутренних дел Германии с повязкой One Love пришла на матч с Японией. Она сидит рядом с Инфантино
- Сергачев дважды помешал Пастрняку забить в пустые ворота «Тампы». У него 3 хита, 2 блока и 3 перехвата за 24:26
- Сибскана о Германии: «Вместо футбола решили чьи-то права позащищать. Кайф, что японцы им заткнули ##########»
Свежие комментарии