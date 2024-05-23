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    Он и без ракет на низком старте.Достаточно "пчихнуть".Российские ракеты...
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Россия не будет восстанавливать отношения с Японией

Россия не будет восстанавливать отношения с Японией

В МИД исключили восстановление контактов с Японией в текущих условиях Москва не намерена инициировать восстановление политических контактов с Токио в текущей ситуации, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
И это будет правильно.
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20 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  Давно бы так, ибо у России нет с Японией мирного договора... так что и в самом деле довольно реверансов... Пусть получают что заслужили.
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20 час.
лл
лина любимцева
Не приведи... А то поедут замиряться в Японию - и ПОДАРЯТ ИМ ЮЖНЫЕ КУРИЛЫ!!   Во время обострения &quot;доброй воли&quot;...   С них станется..
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16 час.

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