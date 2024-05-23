В МИД исключили восстановление контактов с Японией в текущих условиях Москва не намерена инициировать восстановление политических контактов с Токио в текущей ситуации, заявила в интервью РИА Новости директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева.
Россия не будет восстанавливать отношения с Японией
Комментарии
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Регина Толстоброва
И это будет правильно.
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20 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Давно бы так, ибо у России нет с Японией мирного договора... так что и в самом деле довольно реверансов... Пусть получают что заслужили.
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20 час.
лл
лина любимцева
Не приведи... А то поедут замиряться в Японию - и ПОДАРЯТ ИМ ЮЖНЫЕ КУРИЛЫ!! Во время обострения "доброй воли"... С них станется..
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16 час.
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