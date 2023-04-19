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Индзаги об ЛЧ: «Полуфинал был для «Интера» мечтой, но мы заслужили его и сыграем как следует»

Индзаги об ЛЧ: «Полуфинал был для «Интера» мечтой, но мы заслужили его и сыграем как следует»

Миланский клуб прошел «Бенфику» (2:0, 3:3) по сумме двух матчей в 1/4 турнира. О матчах с «Бенфикой» «Мы невероятно счастливы.

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