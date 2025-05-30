Россия предоставит меморандум во время переговоров в Стамбуле 2 июня

Сенатор Карасин сказал, что будут подняты вопросы демилитаризации Украины. Спецпосланник Трампа Кит Келлог сообщил, что в Стамбуле в понедельник будут представители США, ФРГ, Франции и ВеликобританииПовестка возможных переговоров Украины и России в Стамбуле 2 июня.