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Аргументы и Факты

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В Госдуме одобрили расширение списка оснований для выдворения из России

В Госдуме одобрили расширение списка оснований для выдворения из России

Комитет Государственной думы по государственному строительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, предусматривающий расширение перечня административных нарушений, за которые иностранные граждане могут быть выдворены из России.

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