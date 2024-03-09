«Динамо» объявил о сотрудничестве с китайской компанией Dreame, специализирующейся на бытовой технике

«Динамо» объявил о сотрудничестве с китайским производителем бытовой техники Dreame. «Dreame, как и «Динамо», всегда стремится к постоянному прогрессу и внедрению новейших технологий, чтобы занимать ведущие позиции в своей сфере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии